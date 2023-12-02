Филатов: «Разин — один из лучших тренеров, он не боится доверять молодым»
Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов оценил выступление «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ.
«Разин — один из лучших тренеров в КХЛ. Он здорово показал себя в «Северстали», где команда, состоявшая из молодых игроков, показывала качественный и смотрибельный хоккей, а также давала результат. И сейчас, вопреки многим специалистам, говорившим, что у Разина не получится работа в топ-клубе, он доказывает обратное. На бумаге состав «Металлурга» не производит впечатление топ-клуба. Но на деле Разин не боится доверять молодым ребятам. Куча игроков раскрывается под его руководством: Гребенкин, Юров, Канцеров. Многие молодые пацаны при нем начинают чувствовать уверенность и играть солидно. Поэтому «Металлург» может пошуметь в этом году», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.
30 ноября «Металлург» прервал свою победную серию из 11 матчей, уступив «Барысу» со счетом 2:5. На данный момент клуб из Магнитогорска лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 54 очка за 38 игр.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|10
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
|2.12
|13:30
|
Сибирь – Лада
|- : -
|2.12
|15:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|2.12
|17:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -