Новиков: «Артюхин для меня однозначно был игроком НХЛ»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, бывший форвард национальной команды Евгений Артюхин мог бы ярче проявить себя в НХЛ.
«Большим защитникам в детстве все дается легче за счет габаритов. У них нет злости, присущей более маленьким игрокам. Физические качества накладывают свой отпечаток на характер. Если человеку дается легко, то зачем ему прикладывать сверхусилия? Из-за этого многие у нас не раскрылись, имея прекрасные данные. Тот же Артюхин для меня однозначно был игроком НХЛ. У него была злость и все основные качества на твердую четверку. Просто тренеры не смогли правильно использовать его физические данные. Для меня это основополагающий фактор развития спортсмена. Тем, кто поменьше, все дается с трудом», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.
В НХЛ Артюхин выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту». Последним его клубом был «Нефтехимик», за который он играл в сезоне-2021/22. В августе 2023-го Артюхин отмечал, что готов продолжить карьеру в качестве тренера.
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