КХЛ: «Сибирь» — «Лада», «Салават Юлаев» — «Спартак». Расписание матчей 2 декабря
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
2 декабря, суббота
13.30 (мск). «Сибирь» — «Лада»
15.00. «Салават Юлаев» — «Спартак»
17.30. «Куньлунь» — «Автомобилист»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|10
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
Результаты / календарь
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
|2.12
|13:30
|
Сибирь – Лада
|- : -
|2.12
|15:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|2.12
|17:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -
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