Филатов — о хите Емелина на Мичкове: «Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи»

Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов ответил на вопросы журналистов после поражения от минского «Динамо» на предсезонном турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Мы были хороши в игре с шайбой. Здорово действовали, мне понравилось. К сожалению, не реализовали моменты в третьем периоде. Команда соперника опытнее. Она сделала правильные выводы после первого периода. Нам не хватило опыта, чтобы не среагировать на эти провокации. Не надо удаляться в зоне атаки.

— Как состояние Матвея Мичкова? Правда, что его увезли на МРТ?

— По состоянию Матвея Мичкова будет проведено обследование. К сожалению, я ничего пока не знаю. Опытный хоккеист из минского «Динамо» сделал свое дело. К сожалению. Но не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи. Был удар в колено. Мне кажется, на данном этапе этого можно было избежать. Возможно, это получилось неспециально.