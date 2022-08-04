Судья КХЛ Гофман — о реакции коллег на свой отъезд в чемпионат Германии: «Не хочу, чтобы меня выставляли неблагодарным человеком»
Один из лучших хоккейных арбитров страны Роман Гофман рассказал об отношении коллег по судейскому цеху КХЛ к его решению работать в Европе.
— Как вы известили КХЛ о том, что будете работать в другом чемпионате?
— Я позвонил главному судье КХЛ Алексею Анисимову, когда мне прислали предложение о контракте из КХЛ. В тот же день мне выслали окончательный контракт с немецкой лигой. Я хорошо поговорил с Алексеем Владимировичем, все ему объяснил. Он, со своей стороны, принял мое решение, сказав, что российский судейский корпус будет рад, если у меня все сложится хорошо в Германии.
— Как отреагировали коллеги, когда узнали о вашем решении?
— По-разному. Многие поддержали, позвонили, кто-то прислал запоминающийся жесткий мем. То, что по этому поводу будут различные мнения, ожидал. Где-то даже было сказано, что я уехал, не попрощавшись с коллегами, без объяснения причин. Сразу скажу, что это неправда. Я попрощался, об этом можно спросить любого судью. У нас был общий чат, где я поблагодарил всех за совместную работу, пожелал всем успешно пройти сборы, провести сезон. Отмечу, что коллеги, которые не будут работать в КХЛ в следующем сезоне, записали видеообращение, которое, наверное, показывали всем на судейских сборах. Я об этом узнал только после сборов. Просто никто не просил меня записывать такое видео. Хочу, чтобы коллеги, которые будут читать это интервью, не думали, что я уехал, хлопнув дверью. Все, кто работал со мной, знают, что я так не поступлю. И не хочу, чтобы меня выставляли неблагодарным человеком.
— Вы много лет судили финалы КХЛ, а в прошедшем сезоне не попали в списки судей, его обслуживающих. Как вы думаете почему?
— Если я не работал в финале, значит, явно кого-то не устроил. Либо качество моей работы вызывало вопросы, либо какой-то другой фактор.
Ранее Гофман заявил, что уехал работать в чемпионат Германии не по политическим мотивам.
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