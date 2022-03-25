ФХР выступила с заявлением о расследовании ИИХФ

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала официальное заявление о расследовании ИИХФ в свою сторону.

«Федерация хоккея России не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды. ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ИИХФ начала расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении кодекса этики организации. На данный момент никаких дисциплинарных взысканий к ФХР не предъявлялось.

Совет ИИХФ отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределенный срок, а также принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года.