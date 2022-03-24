ИИХФ начала расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении кодекса этики

Международная федерация хоккея (ИИХФ) начала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ИИХФ.

«Совет ИИХФ направил ситуацию с Федерацией хоккея России на рассмотрение в совет по этике в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине. Поскольку такое действие будет представлять собой нарушение кодекса этики ИИХФ, совет по этике проведет дальнейшее расследование и решит, будет ли это дело передано в дисциплинарный совет ИИХФ», — приводит ТАСС текст заявления международной организации.

На данный момент никаких дисциплинарных взысканий к ФХР со стороны ИИХФ не предъявлялось.

Ранее совет ИИХФ отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределенный срок, а также принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года.

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