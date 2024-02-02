Фетисов прокомментировал возможный выход на лед Хабибулина в официальном матче

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможный выход на лед тренера вратарей нижегородского «Торпедо» Николая Хабибулина в официальном матче.

«Это здорово! Я тоже в почти 52 года выходил на лед. Это незабываемое ощущение. Хочу пожелать удачи Николаю! Явление Хабибулина хорошо для нашего хоккея тем, что подчеркивает уникальные моменты спортсменов. Это только положительно. Мое возвращение на лед можно ожидать лет через пять. Как раз на юбилей!» — приводит слова Фетисова Metaratings.ru.

Хабибулин является одним из самых титулованных российских голкиперов. Он является олимпийским чемпионом Альбервиля-1992 и бронзовым призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.