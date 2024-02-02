2 февраля «Спартак» в Москве на льду домашней арены «Мегаспорт» примет екатеринбургский «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Спартак» — «Автомобилист» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут пользователям с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск. Ключевые события противостояния КХЛ будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

Красно-белые под руководством тренера Алексея Жамнова располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 76 баллами после 59 матчей. «Спартак» досрочно вышел в плей-офф КХЛ. «Автомобилист» Николая Заварухина идет на шестом месте на «Востоке» с 71 очком после 59 встреч.

В последний раз команды играли друг с другом 27 ноября 2023 года. Тогда «Спартак» в гостях обыграл «Автомобилист» со счетом 4:1.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.