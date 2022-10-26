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Сегодня, 19:30

Фетисов — о Знарке в «Ак Барсе»: «Тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка в команде.

В среду, 26 октября «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:4) и потерпел девятое поражение в десяти последних матчах.

«Возможно ли увольнение Знарка после такого старта сезона? Философия профессионального спорта достаточно простая. Я же тоже тренером работал, мы успешно играли.
Тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Такова профессия. Конечно, неприятно. Знарок — тренер, приносивший победы. Получается не очень хорошая история», — сказал Фетисов «СЭ».

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 22 матчах.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Вячеслав Фетисов
Олег Знарок
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