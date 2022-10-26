Фетисов — о Знарке в «Ак Барсе»: «Тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка в команде.
В среду, 26 октября «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:4) и потерпел девятое поражение в десяти последних матчах.
«Возможно ли увольнение Знарка после такого старта сезона? Философия профессионального спорта достаточно простая. Я же тоже тренером работал, мы успешно играли.
Тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Такова профессия. Конечно, неприятно. Знарок — тренер, приносивший победы. Получается не очень хорошая история», — сказал Фетисов «СЭ».
Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 22 матчах.
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|26.10
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|3 : 0
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|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|4 : 1
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Витязь – Куньлунь
|- : -
|26.10
|19:30
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Торпедо – Динамо М
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|26.10
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Сочи – Трактор
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