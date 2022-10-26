«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и одержал пятую победу подряд
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе «Салавата Юлаева» отличились Иван Дроздов, Сергей Шмелев, оформивший дубль, и Владислав Картаев.
Автором заброшенной шайбы у клуба из Казани стал Михаил Глухов.
После этой игры клуб из Уфы занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции (31 очко). «Ак Барс» расположился на 7-й позиции, имея в активе 22 очка.
Счет в «зеленом дерби» в этом сезоне стал 2-1 в пользу команды из Уфы. Команда Олега Знарка потерпела девятое поражение в последних 10 встречах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Дроздов — 4 (Хмелевский, Кулемин), 6:16 — 1:0. Шмелев — 8 (бол., Кадейкин, Науменков), 18:46 — 2:0. Глухов — 2, 22:36 — 2:1. Шмелев — 9 (бол., Мухамадуллин), 39:47 — 3:1. Картаев — 3 (Санников), 53:34 — 4:1.
Вратари: Ежов — Билялов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 21 (8+11+2) — 32 (6+15+11).
Судьи: Бирин, Юдаков.
26 октября. Уфа. Уфа-Арена.
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