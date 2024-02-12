Федотов назвал «СКА Арену» топ-1 в мире

Защитник СКА Максим Федотов поделился эмоциями от первого матча армейцев на «СКА Арене».

«Только положительные эмоции от первой игры на «СКА Арене». Сейчас это топ-1 арена в мире. Большая честь, что мы здесь играем. Было ли волнение, когда выходил на лед? Нет. Выходили как обычно. Было интересно, сколько придет болельщиков. В итоге был установлен рекорд. Сегодня нам надо было выиграть. И мы это сделали. Как в целом оценю «СКА Арену»? Все на высшем уровне. Много комнат, еще до конца не определились, куда вообще идти. Знаем только, где раздевалка. Она, конечно, большая. Все устраивает, все красиво», — приводит слова Федотова «Спорт День за Днем».

11 февраля петербуржцы провели первую игру в рамках КХЛ на своей новой арене, победив в этой встрече «Сочи» со счетом 8:1. Матч собрал рекордное в истории лиги число зрителей — 21 481.

СКА с 87 очками после 62 матчей лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую игру петербуржцы проведут против «Лады». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.