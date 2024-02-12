Терещенко считает, что в России должно появляться больше современных хоккейных и футбольных площадок

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что в России должно появляться больше современных хоккейных и футбольных площадок.

«Считаю, что таких арен, как у СКА, должно быть больше в нашей стране, как и крытых футбольных стадионов. Нужно повышать функциональность и качество внутренней инфраструктуры для хорошей работы хоккеистов. Тут не должно быть упущенных мелочей. Сейчас подобными аренами могут также похвастаться «Авангард» и московское «Динамо», — приводит слова Терещенко RT.

11 февраля СКА провели первую игру в рамках КХЛ на своей новой арене, победив в этой встрече «Сочи» со счетом 8:1. Матч собрал рекордное в истории лиги число зрителей — 21 481.