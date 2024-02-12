Терещенко считает, что в России должно появляться больше современных хоккейных и футбольных площадок
Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что в России должно появляться больше современных хоккейных и футбольных площадок.
«Считаю, что таких арен, как у СКА, должно быть больше в нашей стране, как и крытых футбольных стадионов. Нужно повышать функциональность и качество внутренней инфраструктуры для хорошей работы хоккеистов. Тут не должно быть упущенных мелочей. Сейчас подобными аренами могут также похвастаться «Авангард» и московское «Динамо», — приводит слова Терещенко RT.
11 февраля СКА провели первую игру в рамках КХЛ на своей новой арене, победив в этой встрече «Сочи» со счетом 8:1. Матч собрал рекордное в истории лиги число зрителей — 21 481.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|62
|26
|36
|64
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|42
|20
|87
|2
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|3
|Спартак
|63
|38
|25
|84
|4
|Динамо М
|61
|39
|22
|84
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
Результаты / календарь
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
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12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
|12.02
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 5
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