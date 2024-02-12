Голдобин установил рекорд «Спартака» по количеству передач за сезон КХЛ

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин отдал голевой пас в матче с «Локомотивом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Передача стала для форварда 38-й в этом сезоне — он установил новый рекорд красно-белых.

Рекорд держался с сезона-2009/10, когда Бранко Радивоевич отдал 37 передач.

Голдобин в этом сезоне набрал 73 (35+38) очков в 62 встречах и занимает третье место в гонке бомбардиров КХЛ.