Федоров о третьей победе ЦСКА в серии с «Локомотивом»: «Сделали определенные выводы в игре в защите»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
«Отличные скорости, обе команды действовали достаточно быстро, играли в атакующий хоккей, в давление. Удалось забить свои моменты, неплохо сыграли в средней зоне без шайбы — все на своих местах. Также сделали определенные выводы в своей зоне обороны. Доиграли матч правильно. Болельщиков и ребят с победой. Я думаю, что структура игры меняется в том случае, если мы правильно и лучше выполняем индивидуально все свои обязанности: игра с шайбой, игра без шайбы. Хоккей очень быстрый, маленькие площадки диктуют свою игру. Все хотят обезопасить свою зону, свои ворота. Шайба всегда идет вперед. Обе команды играют в очень интенсивное и правильное давление. Иногда идут в давление тремя или четырьмя хоккеистами. Мы всегда обращаем внимание на дисциплину, особенно — в плане удалений», — приводит официальный сайт КХЛ слова Федорова.
ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-1. Пятый матч состоится 25 марта в Москве.
Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» выйдет в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -