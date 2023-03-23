Защитник «Металлурга» Дронов высказался о новом контракте с клубом

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги плей-офф сезона-2022/23. Во втором раунде «сталевары» уступили «Авангарду» (0-4 в серии).

— Довольны своей игрой в плей-офф? Были разные матчи: вы допускали ошибки в обороне, но стали лучшим снайпером команды.

— Первая серия чуть не удалась. Ошибки бывают — важно, игрок реагирует на них. Старался быстро забывать и перейти через это. Это получилось, но хотелось бы строже сыграть в обороне.

— Тяжело играть весь плей-офф в шесть защитников?

— Не тяжело. Все спокойно. Это не сказалось.

— Ваш контракт заканчивается после текущего сезона. Поделитесь планами о будущем?

— Пока никаких планов. Надо немного отдохнуть, выдохнуть. Дальше посмотрим. Пока мыслей никаких нет.

«Авангард» одержал четвертую победу в серии подряд над «Металлургом» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.