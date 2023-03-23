Никитин о третьем поражении «Локомотива» от ЦСКА: «Мы играли нервно»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«ЦСКА чувствовал импульс и забирал его. Мы играли нервно. Не то чтобы мы нервничали, но не было у нас последовательности. Мы не создавали момент за моментом. Что мы создали — не смогли реализовать. У ЦСКА сказался опыт в такой игре. Мы его тоже набрались. Готовимся к следующей игре. Мы пока не можем трезво оценить тот факт, что нужно забыть предыдущую победу. Не скажу, что мы плохо играли. Играли плюс-минус как ЦСКА. Меньше моментов создали.

Против нас соперник очень непростой. Мы не просто должны выживать в этих ситуациях, а уметь реализовывать те ситуационные моменты, что у нас появляются. В этом пока разница в этой серии. Мало бросков со стороны ЦСКА? Для Дани Исаева это тоже опыт. Не все вратари могут играть при небольшом количестве бросков. В свое время Сорокин был лучшим в этом плане, он мог сделать ключевой сэйв. Это командное поражение, вратарь не виноват. Мы понимали, что такая игра и будет, но не смогли выжать из этого победу», — приводит официальный сайт КХЛ слова Никитина.

«Локомотив» уступает ЦСКА в серии со счетом 1-3. Пятый матч состоится 25 марта в Москве.

Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» выйдет в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.