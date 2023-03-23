Никитин о третьем поражении «Локомотива» от ЦСКА: «Мы играли нервно»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
«ЦСКА чувствовал импульс и забирал его. Мы играли нервно. Не то чтобы мы нервничали, но не было у нас последовательности. Мы не создавали момент за моментом. Что мы создали — не смогли реализовать. У ЦСКА сказался опыт в такой игре. Мы его тоже набрались. Готовимся к следующей игре. Мы пока не можем трезво оценить тот факт, что нужно забыть предыдущую победу. Не скажу, что мы плохо играли. Играли плюс-минус как ЦСКА. Меньше моментов создали.
Против нас соперник очень непростой. Мы не просто должны выживать в этих ситуациях, а уметь реализовывать те ситуационные моменты, что у нас появляются. В этом пока разница в этой серии. Мало бросков со стороны ЦСКА? Для Дани Исаева это тоже опыт. Не все вратари могут играть при небольшом количестве бросков. В свое время Сорокин был лучшим в этом плане, он мог сделать ключевой сэйв. Это командное поражение, вратарь не виноват. Мы понимали, что такая игра и будет, но не смогли выжать из этого победу», — приводит официальный сайт КХЛ слова Никитина.
«Локомотив» уступает ЦСКА в серии со счетом 1-3. Пятый матч состоится 25 марта в Москве.
Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» выйдет в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -