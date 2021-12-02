Федоров: «Не считаю, что «Локомотив» сыграл в пассивный хоккей, они очень остро атаковали»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, был ли удивлен игрой «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0 ОТ).

— Были ли вы удивлены такой пассивной игрой «Локомотива»?

— Вы знаете, мы ничего такого, наверное, не ждали, мы просто понимали, в какой хоккей будет играть команда Игоря Валерьевича, приблизительно. Я не считаю, что «Локомотив» сыграл в пассивный хоккей, они даже очень остро атаковали, использовали все наши ошибки, которых, с уверенностью могу сказать, было намного меньше, чем в предыдущих последних играх. Поэтому я считаю, что «Локомотив» тоже в какой-то мере справился с задачей. У них были возможности забить, например, в большинстве. Баланс игры был для меня лично очень хороший, напряженный. И обе команды показали очень хороший и классный хоккей, хотя шайб было забито мало. Но хоккей был атакующим, агрессивным. При первой же возможности обе команды прессинговали, хотели заставить соперника ошибаться.

— Вам какой хоккей больше нравится: сегодняшний или в прошлой игре с «Металлургом»?

— Банально если отвечать, мне нравится хоккей сегодняшний. Но если раскрыть немного тему, конечно же, такие перипетии, когда ты выигрываешь, ты должен «закрывать» игру, выигрывать её уверенно. Как вдруг ты пропускаешь гол в большинстве, я думаю, это не тот фасон, в который наш хоккейный клуб хотел бы играть. Я считаю и всегда буду так считать, что вратарь и оборона нашего коллектива могут решать не большие, а огромные задачи. Почему? Потому что все начинается от своих ворот.

— Для вас было принципиально обыграть Никитина?

— Вы знаете, с тем уважением, которое у меня присутствовало, присутствует и будет присутствовать к Игорю Валерьевичу, так как мы долго очень работали вместе плодотворно. Мне было принципиально увидеть свою команду: мы реагируем на определенные моменты. Я думаю, что наша концентрация и моя личная, были на том, как мы проведем матч, потому что мы понимали, что очень динамичный и серьезный соперник со своей атакой и со своей обороной, хорошей вратарем, хорошим большинством, очень динамичная и хорошо катающаяся команда, поэтому мы больше концентрировались на своих действиях, понимая, что соперник может предложить.

— Удаления Карнаухова на первых минутах в двух играх подряд — большой эмоциональный заряд, может стоит ему сказать, что не стоит быть таким агрессивным прямо с первых минут?

— К сожалению, я такого не скажу (улыбается). Давайте так скажем, это были два несчастных случая.