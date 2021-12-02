Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (1:0 ОТ).

— Считаю, хорошая игра, динамичная. Да, было много оборонительных действий, но одна команда атаковалась, а другая — оборонялась. Наверное, скажу с нашей стороны, рад, что ребята выдержали в плане монотонности игры где-то, в плане того, что соперник очень хорошо защищался. Второй период мы провели намного лучше, чем в предыдущих играх. Про овертайм могу сказать, что численное преимущество дало определенные результаты. Ребят с победой, молодцы, дотерпели. Нелегкая игра, были возможности, но завершилось все так, как завершилось.

— Когда впервые пришла идея выпускать 4-го игрока в овертайме?

— Были какие-то обсуждения в один момент, я не знаю про сроки, может быть месяц, может быть больше. Евгений Геннадьевич Корешков рассказал о своем опыте будучи главным тренером в «Барысе». Меня это очень заинтересовало. После этого, наверное, сложно что-то добавить. Мы попробовали один раз против «Динамо» московского, сегодня удалось 2 раза это сделать. В общем-то, считаю, что мы играли на победу, ее не случилось в основное время, как и с «Динамо». Но там мы первый раз это попробовали. Нам очень хотелось выиграть. Сегодня такое же ощущение было, поэтому еще раз попробовали. Я рад, что у нас получилось, но мы не обольщаемся результатом. Это надо дорабатывать, улучшать чуть ли не каждую ледовую сессию.

— Как «вскрывать» такую вязкую оборону, как у «Локомотива»?

— Ну наверное, 2-3 комментария могу здесь дать. Например, как если ты чисто владеешь шайбой, особенно после вбрасывания в своей зоне, надо сниматься и двигаться вперед. Сделать четкий выход из своей зоны, найти продолжение, центральные нападающие должны поддержать своих крайних, которые принимают первый удар. И, конечно, самый терпеливый это наш дальний крайний, который должен за собой повести защитников для паса в центр, чтобы образовалось определенное разряженное пространство, это раз. В атаке естественно игра перед воротами.

Ну я думаю, что наши защитники немного высоковато сегодня бросали. Попросили их немного бросать не выше колена. Я думаю, нашим нападающим было бы немного легче подправить. Защитникам, которые принимали бы на себя, шайба бы летела в грудной отдел и было бы сложнее заблокировать шайбу, которая летит намного выше.