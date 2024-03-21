Канарейкин — о серии «Автомобилиста» и СКА: «Еще ничего не ясно»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и СКА.

«Думаю, что СКА сегодня предпримет весь свой арсенал, чтобы выиграть эту игру. Хотя, «Автомобилист» тоже заряжен. Здесь сложно что-то спрогнозировать. Серия сейчас только раскрывается и сегодняшняя игра будет очень важна», — сказал Канарейкин «СЭ».

Канарейкин также высказался о шансах СКА перевернуть серию.

«Екатеринбуржцы показывают очень качественную игру в плей-офф. Прибавили они в организации, команда собрана и мобильна. Конечно, еще выделяется вратарская позиция. Надежно играет Аликин. Поэтому им нужно дальше играть в свой хоккей. Безусловно, серия продолжается и еще ничего не ясно. Но пока «Автомобилист» оставляет очень хорошее впечатление», — добавил Канарейкин.

«Автомобилист» ведет в серии 2-0. Третий матч пройдет сегодня в Екатеринбурге.

(Александр Абустин)