«Автомобилист» 21 марта в Екатеринбурге примет СКА в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Поединок на арене «Уралец» начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Автомобилист» — СКА можно будет в прямом эфире в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке. Начало — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Следите за ключевыми событиями игры Кубка Гагарина с помощью матч-центра «СЭ». Все поединки СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи.

Счет в серии: 2-0 в пользу команды главного тренера Николая Заварухина. 19 марта «Автомобилист» в гостях в Санкт-Петербурге победил СКА со счетом 3:1.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.