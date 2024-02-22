Фазель о плей-офф КХЛ: «Это будет особенный год — нет доминирования ЦСКА»

Экс-президент международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о завершающемся ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и старте Кубка Гагарина.

«Я воодушевлен. Это будет совершенно особенный плей-офф КХЛ, не такой как в былые годы. Обычно это доминирование ЦСКА или СКА, но на этот раз хорошо себя показывают много неожиданных команд. Прежде всего радуют «Спартак», «Северсталь», «Торпедо» моего дорогого друга Игоря Ларионова. Здорово себя показывает «Локомотив», на Востоке привычно хороши Магнитогорск и «Авангард». Должно быть очень интересно, настоящий праздник для болельщиков», — сказал Фазель.

Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 стартует 29 февраля.