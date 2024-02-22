Гусев повторил рекорд Мозякина по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ

Нападающий «Динамо» Никита Гусев повторил рекорд бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам, набранным за один регулярный чемпионат КХЛ.

31-летний форвард бело-голубых в начале третьего периода реализовал буллит в матче против «Северстали» и вывел свою команду вперед — 2:1.

Теперь в активе Гусева 85 (23+62) очков в 66 матчах в текущем сезоне. Он повторил рекорд Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 (48+37) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ за магнитогорский «Металлург».