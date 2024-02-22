«Металлург» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Магнитогорске 22 февраля и завершилась победой гостей — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Амур» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Металлург» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ с 91 очком в 66 матчах. Команде осталось провести еще две игры в нынешнем регулярном чемпионате — против «Витязя» (24 февраля) и «Авангарда» (26 февраля).

«Амур» идет на восьмой строчке «Востока» с 70 очками в 66 матчах. Хабаровчанам также осталось провести две игры: против «Ак Барса» (24 февраля) и «Трактора» (26 февраля).