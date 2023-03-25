Евсеев заявил, что «Ак Барсу» не повезло в пятом матче с «Адмиралом»

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев после поражения от «Адмирала» в пятом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина подвел итоги встречи (1:2, 3-2 в серии).

«Все были запредельно настроены и понимали, что нельзя отдавать эту игру, потому что лететь во Владивосток восемь часов. Кому это надо? Поэтому все были настроены на победу. В чем причина пропущенных голов? Нечего сказать, если честно. Бились и старались, ловили шайбы на себя. Фарт был не на нашей стороне: в пустые могли забивать, но не получалось и прочее. Что есть, то есть. Нужно готовиться к следующей игре. Разочарованы? Даже не могу сказать. Надо выигрывать — это без сомнений. Тренеры подскажут, как действовать и что поменять. Разберем эту игру, будем выходить и биться», — приводит слова Евсеева Metaratings.ru.

Шестая игра серии полуфинала Востока состоится 26 марта. Матч начнется в 10:00 по московскому времени и пройдет во Владивостоке.