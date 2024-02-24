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24 февраля, 23:13

Кудашов — о рекорде Гусева: «Это действительно серьезный результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поздравил нападающего команды Никиту Гусева с тем, что он установил новый рекорд по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.

31-летний россиянин сделал голевую передачу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

«В первую очередь хочу поздравить Никиту Гусева. Такие события — это не юбилейные или промежуточные показатели, а действительно серьезный результат. Хорошо, что в концовках регулярки нам даются такие нервозные игры. Каждый матч мы выходим на победу, от этого давление становится только больше. Оказывается, нам играть под этим самым давлением достаточно сложно. Хорошо, что мы находим пути к этим победам — будем улучшать еще некоторые моменты», — приводит слова Кудашова сайт «Динамо».

Гусев в текущем сезоне КХЛ набрал 86 (23+63) очков в 67 матчах за «Динамо».

Никита Гусев. Историческое событие КХЛ: Гусев побил легендарный рекорд Мозякина!

Никита Гусев
ХК Динамо (Москва)
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