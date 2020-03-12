«Это не хоккей». Знарок жестко высказался о матче против «Динамо» без зрителей

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги сезона и прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3 ОТ, 2-4 — в серии) в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Мы провели хороший сезон. В сегодняшней игре тоже отдали все: бились, неплохо играли. Но во втором периоде заработали ненужное удаление. Жаль, что «Динамо» играли третью игру при поддержке болельщиков, а мы нет. Мы очень благодарны им за весь сезон. К сожалению, сегодня наша поддержка была не с нами. Это, по большому счету, не хоккей. На пустой арене не было эмоций. Мы создали хорошую команду за это короткое время. Они — настоящие бойцы. Мой контракт и следующий сезон? Я об этом сейчас не думаю. (Алена Гребенькова)