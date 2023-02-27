Есмантович прокомментировал информацию о продлении контракта с ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом на три года. Ранее об этом сообщил Metaratings.

— Правда ли, что с вами подписали контракт? Сообщают, что «Роснефть» продлила с вами соглашени на три года.

— Мне смешновато слышать это от вас. Обратитесь в «Роснефть». Они вам скажут, что они подписали, — сказал Есмантович.

Есмантович является президентом ПХК ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне команда финишировала в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ на втором месте «Запада». В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с «Северсталью».