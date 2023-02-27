Источник: «Роснефть» подписала новый контракт с президентом ЦСКА Есмантовичем
Компания «Роснефть», которая является генеральным спонсором ЦСКА, подписала новый контракт с президентом московского хоккейного клуба Игорем Есмантовичем.
Как сообщает Metaratings.ru, соглашение рассчитано на три года. Ключевая задача специалиста на этот срок — открыть ЛДС «Красная Армия» на Ленинградском проспекте не позднее плей-офф сезона-2025/26.
Также Есмантович, по данным источника, ставит целью вернуть за два-три сезона на домашние матчи конструктивную часть тех фанатов, конфликт с которыми возник перед началом сезона-2018/19 и привел к бойкоту ими домашних матчей команды в последние пять сезонов.
Есмантович является президентом ПХК ЦСКА с 2016 года. За это время команда 2 раза выигрывала Кубок Гагарина, 2 раза становилась финалистом турнира и 4 раза выигрывала Кубок Континента.
В нынешнем сезоне ЦСКА финишировал в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ на втором месте «Запада». В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Северсталью».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4