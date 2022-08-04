«Нефтехимик» подписал контракт с Овитю

Защитник Йоанн Овитю подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Соглашение с 33-летним игроком сборной Франции рассчитано на один год. Овитю уже выступал в КХЛ за «Сочи» в сезоне-2018/19.

В минувшем сезоне Овитю провел за ХИФК в чемпионате Финляндии, набрав 31 (9+22) очко в 53 матчах.