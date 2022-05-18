Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное расширение КХЛ до 28 команд и введение разделения на высший и низший дивизионы.

«Если они хотят идти по этому пути, то это неплохо. Такая система у нас уже была. Это давало результат. Такая система поможет создать конкуренцию и рост для игроков. Но надо понимать, по какому принципу будет происходить разделение. Только почему у нас КХЛ? У нас должно быть первенство России. У нас закончилось братание с западными командами. Заканчивайте себя обманывать. Надо возвращаться к первенству России. Игроки должны понимать, где они соревнуются. Если идея заключается в поднимании нашего российского хоккея, то мы должны осознавать, что не межконтинентальный хоккей мы поднимаем, а наш», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что КХЛ могут расширить до 28 клубов, при этом разделив команды на дивизионы по спортивно-финансовому принципу.