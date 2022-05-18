Кожевников: «Третьяк уже сколько лет у руля, продвижения вперед нет никакого»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выборах на пост президента Федерации хоккея России (ФХР).

«Можно назвать много фамилий, кто мог бы выдвинуть свою кандидатуру. И Илья Ковальчук, и Павел Дацюк, тот же Вячеслав Фетисов. Он очень активный, есть связи. Потихонечку можно что-то делать. Но никто не хочет в этом ковыряться, потому что настали тяжелые времена. Третьяк уже сколько лет у руля? И продвижения вперед нет никакого — при всем уважении к нему как к игроку. В итоге топчемся на месте. И это не очень хорошо, на самом деле, когда нет альтернативы, поскольку только в соперничестве ты движешься вперед, пытаешься что-то доказать», — приводит слова Кожевникова RT.

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Действующий президент Владислав Третьяк является единственным кандидатом на этот пост.