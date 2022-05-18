В «Металлурге» отреагировали на возможное расширение КХЛ до 28 команд

Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном расширении КХЛ до 28 команд.

«Про такую инициативу слышу впервые, пока что нет понимания, как это будет работать. Это примерно такая же идея, если бы НХЛ поделили на группу А и на группу Б. В молодежке не бывает, что есть главные команды. Каждый год приходят новые хоккеисты. Переход лишь части клубов ВХЛ в КХЛ означает, что тех, кто останется, считают вторым сортом. Вероятность такого сценария? Изобретателей много. Некоторым иностранцы не нравятся, хотя на них ходят зрители, а отечественные хоккеисты с ними лучше играют. Давайте подождем и посмотрим, как все будет развиваться», — сказал Ласьков «СЭ».

Как стало известно «СЭ», КХЛ могут расширить до 28 клубов, при этом разделив команды на дивизионы по спортивно-финансовому принципу.