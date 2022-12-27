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Сегодня, 17:20

Быков впечатлен дебютом Мичкова за «Сочи»

Руслан Минаев
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Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о дебютном голе форварда «Сочи» Матвея Мичкова.

«На мой взгляд, Матвей очень уверен в себе. Это приятно видеть, любой финт, бросок, гол — все это показывает его нацеленность и уверенность в своих действиях. Гол достаточно хороший, рабочий такой. Это и впечатляет, потому что не всегда молодые игроки берут на себя инициативу в завершении, боятся, что не получится, в связи с этим может быть лишний пас, отдать другому, пусть он промажет, нежели я», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

25 декабря 18-летний хоккеист в своем втором матче в КХЛ за «Сочи» забросил первую шайбу в ворота «Ак Барса» (3:4 Б). Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды в декабре.

Мичков считается одним из фаворитов драфта новичков НХЛ, который пройдет летом 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bykov-lyuboy-fint-i-brosok-michkova-pokazyvayut-ego-natselennost-i-uverennost-v-svoikh-deystviyakh-1451216/
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Вячеслав Быков
Матвей Мичков
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