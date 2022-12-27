Быков — о назначении Билялетдинова в «Ак Барс»: «От такого специалиста нужно ждать только чемпионства»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера ХК «Ак Барс».
«Думаю, что с его приходом стабилизируется как результат, так и работа в первой команде. Он не просто вернулся, он был в этой семье. Он очень близко ощущал проблему и чувствовал атмосферу. Он занимал руководящую позицию в клубе, а значит знает все ситуацию изнутри. Волне логично, что он возглавил команда. Наверное, он хотел отдохнуть, но в данной ситуации не мог поступить иначе. От такого специалиста нужно ждать только чемпионства. У «Ак Барса» самые высокие цели», — сказал Быков «СЭ».
Ранее 67-летний Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|44
|35
|9
|73
|2
|Локомотив
|44
|28
|16
|62
|3
|ЦСКА
|42
|26
|16
|57
|4
|Торпедо
|43
|27
|16
|57
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|44
|20
|24
|46
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Динамо Мн
|44
|17
|27
|42
|9
|Северсталь
|43
|16
|27
|42
|10
|Куньлунь
|45
|16
|29
|36
|11
|Сочи
|42
|5
|37
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|43
|28
|15
|61
|2
|Металлург
|43
|26
|17
|58
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|43
|25
|18
|54
|5
|Сал. Юлаев
|43
|23
|20
|54
|6
|Адмирал
|44
|24
|20
|53
|7
|Ак Барс
|43
|21
|22
|49
|8
|Барыс
|44
|19
|25
|41
|9
|Амур
|42
|17
|25
|40
|10
|Трактор
|44
|17
|27
|40
|11
|Нефтехимик
|43
|18
|25
|39
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|28.12
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|28.12
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|28.12
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|28.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -