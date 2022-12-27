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Сегодня, 17:18

Быков — о назначении Билялетдинова в «Ак Барс»: «От такого специалиста нужно ждать только чемпионства»

Быков поделился мнением о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера ХК «Ак Барс»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера ХК «Ак Барс».

«Думаю, что с его приходом стабилизируется как результат, так и работа в первой команде. Он не просто вернулся, он был в этой семье. Он очень близко ощущал проблему и чувствовал атмосферу. Он занимал руководящую позицию в клубе, а значит знает все ситуацию изнутри. Волне логично, что он возглавил команда. Наверное, он хотел отдохнуть, но в данной ситуации не мог поступить иначе. От такого специалиста нужно ждать только чемпионства. У «Ак Барса» самые высокие цели», — сказал Быков «СЭ».

Ранее 67-летний Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Хоккей
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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