Экс-директор «Трактора» Баландин заявил, что Шабанову рано ехать в НХЛ
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об интересе клубов НХЛ к нападающему челябинской команды Максиму Шабанову.
«Я был одним из первых, кто обратил внимание на Шабанова и сказал, что у него есть перспективы. После этого парня начали ставить в состав и он раскрылся. Но я считаю, что ему рано ехать в НХЛ. Он еще не заматерел и не стал стабильным игроком. Некоторые матчи Шабанов проводит хорошо, но есть и плохие игры. Не готов ни физически, ни психологически. В данный момент он один из лидеров «Трактора», но по большому счету в КХЛ еще ничего не показал? У Шабанова хорошая скорость, есть понимание игры, может забить — но этого мало. В НХЛ нужен бойцовский характер, здоровая целеустремленность. Пока неизвестно, обладает ли этими качествами Шабанов. Но если он все-таки поедет, то дай бог, чтобы получилось», — приводит слова функционера «РБ Спорт».
Также Баландин отметил, что несколько талантливых российских хоккеистов уезжали в Северную Америку, но не добились успеха.
«Никита Гусев по таланту даже превосходил Шабанова и уезжал лидером СКА, а у него не получилось в НХЛ. Много таких примеров. Виталий Кравцов даже три раза пробовал — не получилось. Во-первых, в НХЛ другой хоккей. Во-вторых, много местных игроков, которые тоже хотят зарабатывать. Кому понравится, если приедет какой-то русский забирать твой хлеб», — добавил Баландин.
В этом сезоне 23-летний Шабанов провел 39 игр в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 31 (15+16) очко.
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