Шалунов и Шарипзянов примут участие в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ-2023

В составах команд ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ-2023 произошли изменения.

Как сообщает сайт лиги, из-за травм не смогут принять участие нападающий «Северстали» Данил Аймурзин и форвард «Авангарда» Рид Буше. Их заменят Максим Шалунов («Локомотив») и Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Матч звезд КХЛ состоится 9-10 декабря в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.