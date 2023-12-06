Защитник «Автомобилиста» Зборовский оштрафован после удара клюшкой в лицо Бардакову

Защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский оштрафован по итогам матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (3:2 Б).

В начале третьего периода защитник екатеринбуржцев в борьбе на своем пятачке ударил форварда питерцев Захара Бардакова клюшкой в лицо и был удален на две минуты.

После игры Бардаков был внесен в список травмированных из-за перелома челюсти.