Экс-директор «Трактора» Баландин оценил игру команды в последних матчах КХЛ
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, чего ждет от будущего плей-офф КХЛ. В первом раунде челябинская команда сыграет против «Салавата Юлаева» или «Ак Барса».
«Без разницы, на кого выходить — на Казань или на Уфу. Обе команды для «Трактора» не подарок. Нынешний «Салават Юлаев» — хорошая команда, умеет как атаковать, так обороняться, есть сильный вратарь. В «Ак Барсе» Александр Радулов, способный завести команду в нужный момент. Зинэтула Билялетдинов — наиопытнейший тренер, который много выиграл и многое знает о хоккее, ему известна система игры от обороны. В «Ак Барсе» есть исполнители, которые могут забить и реализовать большинство», — цитирует Баландина «РБ Спорт».
«Трактор» с 78 очками располагается на шестой строчке «Востока».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|43
|24
|93
|2
|Авангард
|67
|43
|24
|92
|3
|Сал. Юлаев
|67
|41
|26
|88
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|67
|36
|31
|78
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|67
|29
|38
|70
|9
|Сибирь
|67
|28
|39
|67
|10
|Нефтехимик
|67
|26
|41
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|67
|46
|21
|95
|3
|Локомотив
|67
|44
|23
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|67
|36
|31
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|25.02
|14:30
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Автомобилист – Локомотив
|- : -
|25.02
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|25.02
|17:00
|
Куньлунь РС – СКА
|- : -