Экс-директор «Трактора» Баландин оценил игру команды в последних матчах КХЛ

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, чего ждет от будущего плей-офф КХЛ. В первом раунде челябинская команда сыграет против «Салавата Юлаева» или «Ак Барса».

«Без разницы, на кого выходить — на Казань или на Уфу. Обе команды для «Трактора» не подарок. Нынешний «Салават Юлаев» — хорошая команда, умеет как атаковать, так обороняться, есть сильный вратарь. В «Ак Барсе» Александр Радулов, способный завести команду в нужный момент. Зинэтула Билялетдинов — наиопытнейший тренер, который много выиграл и многое знает о хоккее, ему известна система игры от обороны. В «Ак Барсе» есть исполнители, которые могут забить и реализовать большинство», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

«Трактор» с 78 очками располагается на шестой строчке «Востока».