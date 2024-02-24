Кожевников — о неудачной серии «Торпедо»: «Команда молодая, играет в открытый хоккей»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал неудачную серию «Торпедо» в концовке ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Все команды такие «ямы» прошли, — цитирует Кожевникова «РБ Спорт». — Вы не найдете исключений. Потом тренеры извлекут, конечно, опыт, будут по-другому строить подготовку. Но все равно серии из поражений неизбежны — об этом даже пример НХЛ говорит. Все через такое проходят. Впереди плей-офф — там будет совсем другой хоккей. «Торпедо» — команда молодая, быстрая, играет в открытый хоккей. Как и «Спартак». Такие команды подвержены спадам», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».
«Торпедо» 24 февраля проиграло дома ЦСКА (1:2) и продлило серию без побед до шести матчей. Команда в заключительном матче регулярки примет на своем льду «Ладу» 26 февраля.
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