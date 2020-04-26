Егор Аланов: «Провел неплохой сезон, но есть куда расти»

Защитник «Динамо» Егор Аланов рассказал о новом контракте с клубом, а также планах на новый сезон.

— Новый контракт на два года стал для тебя неожиданностью?

— Если честно, то нет, не стал неожиданностью. Мне кажется, я провел неплохой сезон, но есть куда расти, — цитирует Аланова официальный сайт «Динамо».

— Когда ты только пришел в «Динамо», говорил о том, что не готов физически, так как в Швеции тренировочный процесс был выстроен по-другому. Насколько быстро адаптировался и как чувствуешь себя сейчас?

— Мне понадобилось какое-то время, потому что тяжело посреди сезона менять команду. Сейчас все хорошо, я привык к тренировкам и требованиям.

— В сезоне ты успел поиграть за все три команды системы. Где было комфортнее всего?

— Везде было по-своему комфортно.

— Уже можешь кого-то из «Динамо» назвать своим другом?

— У нас дружная команда, поэтому со всеми в хороших отношениях.

— Твоя цель на новый сезон?

— Прогрессировать с каждым днем и закрепиться в первой команде.