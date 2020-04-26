Егор Аланов: «Провел неплохой сезон, но есть куда расти»
Защитник «Динамо» Егор Аланов рассказал о новом контракте с клубом, а также планах на новый сезон.
— Новый контракт на два года стал для тебя неожиданностью?
— Если честно, то нет, не стал неожиданностью. Мне кажется, я провел неплохой сезон, но есть куда расти, — цитирует Аланова официальный сайт «Динамо».
— Когда ты только пришел в «Динамо», говорил о том, что не готов физически, так как в Швеции тренировочный процесс был выстроен по-другому. Насколько быстро адаптировался и как чувствуешь себя сейчас?
— Мне понадобилось какое-то время, потому что тяжело посреди сезона менять команду. Сейчас все хорошо, я привык к тренировкам и требованиям.
— В сезоне ты успел поиграть за все три команды системы. Где было комфортнее всего?
— Везде было по-своему комфортно.
— Уже можешь кого-то из «Динамо» назвать своим другом?
— У нас дружная команда, поэтому со всеми в хороших отношениях.
— Твоя цель на новый сезон?
— Прогрессировать с каждым днем и закрепиться в первой команде.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/107101-mne_kajetsya__ya__provel_neplohoy_sezon__no__est__kuda_rasti