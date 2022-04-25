Нападающий Шмелев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Сергей Шмелев продлил контракт с ХК «Салават Юлаев». Новое соглашение форварда с клубом рассчитано на 1 сезон, сообщает сайт уфимцев.

Шмелкв пополнил состав «юлаевцев» в прошлое межсезонье.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Салават» 56 матчей, в которых отметился 35 (13+22) набранными очками при показателе полезности «+11».