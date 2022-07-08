Два первых номера драфта НХЛ Слафковски и Немец год назад могли перейти в «Куньлунь»

По информации «СЭ», два первых номера драфта НХЛ-2022, словацкие хоккеисты Юрай Слафковски и Шимон Немец в прошлое межсезонье договорились о контрактах с «Куньлунем».

Однако против их подписания выступил главный тренер клуба Айван Занатта, мотивироваший это необходимостью наигрывать китайских игроков для Олимпиады. В итоге Слафковски остался в финской лиге, а Немец — в словацкой.

На минувшем драфте НХЛ-2022, который прошел в ночь на 8 июня, Слафковски был выбран под общим первым номером «Монреалем», а Немец — под общим вторым номером «Нью-Джерси».