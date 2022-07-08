В «Витязе» сообщили, что хоккеист Володин приостановил карьеру по семейным обстоятельствам

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что нападающий клуба Иван Володин решил приостановить карьеру по семейным обстоятельствам.

«Он приостановил хоккейную карьеру, расторгнув контракт по своей инициативе, разбирается в ситуации. Права на него остались за нашим клубом. У него какие-то семейные обстоятельства, и как только он их решит, то, может, возобновит карьеру», — приводит слова Варицкого ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщал, что Володин занял деньги у одноклубников и пропал.

«Он никуда не пропадал, всегда был на связи и с нами, и с агентом. Честно все рассказал, у него есть какие-то семейные проблемы, которые он сейчас старается решить», — заявил Варицкий.

24-летний форвард сыграл за «Витязь» 11 матчей в сезоне-2021/22 и набрал 4 (2+2) очка.