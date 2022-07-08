В «Салавате» не знают о суде над тремя воспитанниками клуба

Исполнительный директор «Салават Юлаев» Александр Курносов прокомментировал информацию о том, что троих воспитанников клуба обвиняют за дачу взятки.

«Нам ничего об этом не известно. В данный момент они не являются игроками «Салавата», — приводит слова Курносова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьева будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Владислав Лукин и Михаил Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно.