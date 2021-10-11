«Ак Барсу» разрешено проводить домашние матчи в КХЛ при 70-процентной заполняемости трибун
Домашние матчи «Ак Барса» в КХЛ с 11 октября разрешено проводить при 70-процентной заполняемости трибун
11 октября, 12:43
Домашние матчи «Ак Барса» в КХЛ с 11 октября разрешено проводить при 70-процентной заполняемости трибун, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Доступ на арену будет разрешен зрителям только при предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесения заражения вирусом.
Вместимость «Татнефть-Арены» на хоккейных матчах составляет 8900 человек. Таким образом, игры смогут посетить до 6230 болельщиков. Ближайший домашний матч «Ак Барс» проведет 17 октября против хабаровского «Амура».
В таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает четвертое место, имея в активе 23 очка в 17 матчах.
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