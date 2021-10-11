Галиев: «Порой даже не верится, что передача Шипачева пройдет. Но она проходит!»

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне.

— У вас с результативностью никогда проблем не было, и все же нынешний сезон складывается особенно удачно. В чем причина?

— Немного изменилась моя роль в команде. Главное, что я много играю и выхожу на лед с отличными партнерами. Много владею шайбой, мне доверяют завершать атаки.

— Специалисты часто называют Вадима лучшим распасовщиком в КХЛ. Согласны с их мнением?

— С полной уверенностью отвечу: да. Порой даже не верится, что его передача пройдет. Но она проходит! А когда потом со стороны смотришь — вроде все так легко. Поначалу мне даже было сложно подстроиться под них, не всегда оказывался готов. Но сейчас уже знаю, что если Вадик с шайбой, то он в любую секунду может сотворить шедевр.

— Вы работали в КХЛ с очень системными тренерами — Зинэтулой Билялетдиновым и Дмитрием Квартальновым. Можно ли и Алексея Кудашова отнести к этой категории? И насколько его система отличается от других?

— Система в «Динамо» более атакующая. При Билялетдинове мы все же больше от обороны играли. Но и хоккей постепенно меняется. Тем более КХЛ перешла на маленькие площадки. А на них моменты порой из ниоткуда возникают, можно бросить и попасть, постоянная угроза для ворот. Поэтому и тренеры перестраиваются.

В «Динамо» мы много работаем над построениями в средней зоне. Оттуда, как мне кажется, наши победы и идут. Встречаем противника там вчетвером, как бы стенку перед ним ставим и заставляем шайбу в зону пробрасывать. А один защитник у нас обязательно сзади остается, и сразу ее забираем. Так и гасим чужие атаки, а свои начинаем, — цитирует Галиева официальный сайт клуба.

Галиев в 15 матчах регулярного чемпионата набрал 16 (10+6) очков при показателе полезности «+2».