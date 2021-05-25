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Должность генерального менеджера «Ак Барса» займет Марат Валиуллин

14:38
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Как ранее сообщал «СЭ», «Ак Барс» уволил генерального менеджера Рафика Якубова. Казанский клуб на официальном сайте попрощался с 54-летним руководителем.

«Ак Барс» благодарит Рафика Хабибулловича за его плодотворную и успешную работу. Благодаря его профессионализму в своих лигах стали чемпионами альметьевский «Нефтяник» и казанский «Ак Барс», это неоценимый вклад в развитие наших клубов.

Сегодня «Ак Барс» продолжает работу на трансферном рынке, однако вся хоккейная вертикаль начинает трансформацию. Необходимые реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач, а также достижения стратегических целей, в том числе по количеству своих воспитанников в главной команде», — заявил президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Должность генерального менеджера в сезоне-2021/22 займет Марат Валиуллин, ранее работавший руководителем селекционной службы.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20791

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