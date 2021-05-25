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Якубов уволен из «Ак Барса»

14:12
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Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» уволил генменеджера Рафика Якубова.

54-летний руководитель работал в казанском клубе с 2017 года. За это время команда выиграла один Кубок Гагарина в 2018 году. В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, где проиграл «Авангарду» 3-4 в серии.

(Алексей Шевченко)

«Яруллин уходит не из-за денег и не из-за Квартальнова. Он хочет сменить обстановку». Генменеджер «Ак Барса» — о громком трансфере

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