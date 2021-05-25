Николай Коваленко стал игроком «Ак Барса»

21-летний нападающий Николай Коваленко принял квалификационное предложение «Ак Барса» и перешел в казанский клуб. Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

Прошлый сезон форвард провел в составе ярославского «Локомотива». В регулярном чемпионате Коваленко отыграл 41 матч и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+17». В Кубке Гагарина-2021 нападающий провел девять матчей и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+2».

Всего Николай Коваленко принял участие в 156 матчах в КХЛ, набрал 43 (21+22) очка при показателе полезности «+30».